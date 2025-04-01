ЦАХАЛ: в Бейруте атакован террорист "Хизбаллы", руководивший действиями боевиков ХАМАСа
время публикации: 01 апреля 2025 г., 03:45 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 05:40
В ночь на 1 апреля ЦАХАЛ и ШАБАК заявили, что израильские ВВС в Бейруте, в районе Дахия, атаковали террориста "Хизбаллы", который руководил боевиками ХАМАСа и помогал им в подготовке нападения на мирных израильтян.
"Террорист представлял реальную и непосредственную угрозу, поэтому ЦАХАЛ и ШАБАК осуществили атаку с целью устранения угрозы", – сказано в заявлении.
Министерство здравоохранения Ливана сообщает о трех убитых и четырех раненых в результате авиаудара ЦАХАЛа по цели в Дахии.