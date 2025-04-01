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Израиль

Внимание розыск: пропал 12-летний Иегуда Перец из Петах-Тиквы (найден)

Розыск
время публикации: 01 апреля 2025 г., 00:56 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 01:26
Внимание розыск: пропал 12-летний Иегуда Перец из Петах-Тиквы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 12-летнего жителя Петах-Тиквы Иегуды Переца. В последний раз его видели 31 марта около 17:00 в районе городского рынка.

Приметы пропавшего: рост 130 см, худощавый, короткие темные волосы. На нем была белая футболка, черная куртка и черные брюки, носит кипу.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 03-900-4444 и 100.

Спустя короткое время после публикации объявления из полиции сообщили, что пропавший найден.

Израиль
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