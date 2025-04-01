Суд отложил слушания по делам Нетаниягу по просьбе его адвоката

Окружной суд Тель-Авива, в котором во вторник, 1 апреля, должен был продолжиться допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу, отложил заседание.

Просьба о переносе слушаний с 1 апреля на 2 апреля была подана адвокатом Нетаниягу Амитом Хададом, в связи с тем, что он должен присутствовать на судебном заседании, на котором будет рассматриваться просьба о продлении срока содержания под стражей советника премьер-министра Йонатана Уриха и бывшего пресс-секретаря офиса премьер-министра Эли Фельдштейна. Просьба была одобрена прокуратурой и судом.

Следующее заседание суда, на котором продолжится допрос Нетаниягу, назначено на среду, 2 апреля.