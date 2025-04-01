Израильская интернет-ассоциация предупреждает о волне взломов Telegram-аккаунтов

Израильская интернет-ассоциация опубликовала предупреждение для пользователей о наблюдаемой в последние недели волне взломов и присвоений учетных записей приложения мгновенных сообщений Telegram.

Взломщики осуществляют попытку подключения к аккаунту Telegram с использованием номера телефона жертвы. Telegram отправляет проверочный код, но перед этим запрашивает адрес электронной почты для подтверждения, который предоставляют взломщики, используя подконтрольный им адрес. После этого взломщики используют возможность получения проверочного кода посредством голосового вызова и направляют его на голосовую почту жертвы.

Доступ к голосовой почте обеспечивается из-за массового использования распространенных паролей по умолчанию, таких как "1234". После получения кода мошенники подключаются к аккаунту Telegram жертвы, отключают его от всех связанных устройств и захватывают контроль над ним.

Ассоциация призывает общественность немедленно отключить услугу голосовой почты или изменить пароль по умолчанию на сильный и уникальный. Кроме того, рекомендуется активировать двухфакторную аутентификацию в аккаунте Telegram через настройки приложения.

Если получено уведомление об изменении адреса электронной почты или подключении с неизвестного устройства, необходимо действовать быстро и отключить неизвестные устройства, а также изменить адрес электронной почты, привязанный к аккаунту.