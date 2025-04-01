Адвокат Алекс Шуд, подозреваемый в обмане русскоязычных пенсионеров, лишен лицензии на 10 лет

Дисциплинарный суд Южного округа коллегии адвокатов принял решение заморозить действие адвокатской лицензии адвоката Алекса Шуда на 10 лет и 3 месяца, до 19 июня 2035 года.

Также приговор предусматривает приостановку лицензии на 12 месяцев условно, выплату 20 тысяч шекелей истцам, выплату 20 тысяч шекелей штрафа и выплату 5000 шекелей издержек коллегии адвокатов.

Напомним, что в январе 2025 года мировой суд Беэр-Шевы разрешил опубликовать имя адвоката Алекса Шуда, подозреваемого в мошенничестве и обмане своих клиентов на сумму около двух миллионов шекелей.

Ему вменяется хищение, совершенное доверенным лицом, отмывание капитала, мошенничество, получение выгоды мошенническим путем, подделка документов и автомобильных номеров, налоговые и другие преступления.

Полиция обращается к тем, кто пострадал от действий подозреваемого, сообщить об этом в отдел по борьбе с мошенничеством Южного округа по телефону 08-6382718 или в общий диспетчерский центр с полиции по телефону 100.

Дело против адвоката Алекса Шуда получило название "Слепое доверие": жертвами подозреваемого стали не менее 20 человек, в основном пожилые русскоязычные репатрианты.

Жертвами мошенничества стали израильтяне, желающие приобрести в Израиле квартиру. В рамках намечающейся "сделки" они передали в доверительное управление адвокату миллионы шекелей, с которыми он исчез. Клиентам, которым все же удалось до адвоката дозвониться, он заявил, что он "на войне".

Адвокат Веред Итах-Шалев, к которой обратился один из пострадавших, заподозрила, что мошенник подделал повестку ЦАХАЛа ("Цав 8"). Через суд она получила ответ от армии, что мошенник не участвовал в боевых действиях и в последние годы не вызывался на резервистскую службу.

Веред Итах-Шалев разыскала других пострадавших от действий мошенника и подала жалобу в полицию, что привело к задержанию подозреваемого.