Интервью Нетаниягу NBC News: "Гражданской войны не будет"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу продолжает давать интервью западным СМИ на английском языке.

Последнее такое интервью Нетаниягу дал 31 июля американской телекомпании NBC News, заявив, что слухи о приближении Израиля к гражданской войне сильно преувеличены.

"Я гарантирую, что гражданской войны не будет", – заявил Нетаниягу и добавил, что считает юридическую реформу необходимой для укрепления демократии и что народ это поймет, "когда уляжется пыль".

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В этом интервью Нетаниягу вновь задали вопрос о том, подчинится ли его правительство решению Высшего суда справедливости, если тот распорядятся отменить закон об ограничении действия принципа крайней неприемлемости (принципа разумности). В ответ Нетаниягу практически слово в слово повторил опубликованное в тот же день заявление "Ликуда", в котором говорится, что "правительства Израиля всегда соблюдали закон и выполняли постановления судов, а суды всегда уважали Основные законы".

Интервьюер переспросил Нетаниягу, означает ли это, что он подчинится решению Верховного суда в случае отмены закона.

"Я надеюсь, что суд не отменит этот закон, поскольку я убежден, что мы должны жить, соблюдая оба этих принципа", – заявил Нетаниягу.

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Вопрос о том, подчинится ли глава израильского правительства решению Верховного суда в случае вердикта об отмене закона об ограничении действия принципа крайней неприемлемости, поднимается в интервью Нетаниягу западным СМИ не в первый раз. В интервью американской телекомпании CNN в минувшую пятницу премьер-министр Израиля отказался подтвердить, что подчинится решению БАГАЦа, и ушел от прямого ответа, выразив надежду, что "до этого дело не дойдет".

Напомним, заявление "Ликуда" было опубликовано через несколько часов после того, как судебная администрация сообщила о назначении слушания апелляции против Закона об ограничении принципа неприемлемости в максимально возможном составе Высшего суда справедливости (БАГАЦ). Речь идет о беспрецедентно широком составе суда (15 судей) и о беспрецедентном решении БАГАЦа рассмотреть иск против Основного закона (закон об ограничении принципа неприемлемости является поправкой к Основному закону).

Заявление "Ликуда" было встречено резкой критикой со стороны лидеров протестов и лидера оппозиции Яира Лапида, который сказал, что "Ликуд" таким образом угрожает судьям Верховного суда.

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