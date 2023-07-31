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    В Израиле

    12 сентября БАГАЦ соберется в полном составе для обсуждения закона об ограничении действия принципа крайней неприемлемости

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    12 сентября БАГАЦ соберется в полном составе для обсуждения закона об ограничении действия принципа крайней неприемлемости
    Yonatan Sindel/Flash90

    В понедельник, 31 июля, Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) объявил, что 12 сентября соберется в полном составе (15 судей), чтобы обсудить утвержденный Кнессетом закон об ограничении действия принципа крайней неприемлемости (принципа разумности).

    Это заседание будет проходить под председательством председателя Верховного суда Эстер Хайют. Впервые в истории БАГАЦа в обсуждении примут участие все 15 судей.

    Как сообщалось ранее, в сентябре БАГАЦ также планирует рассмотреть апелляцию, поданную против решения министра юстиции Ярива Левина не созывать комиссию по назначению судей. Апелляция была подана партией "Еш Атид", "Движением за качество власти" и другими общественными организациями.

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    Кроме того, в сентябре БАГАЦ рассмотрит иск, поданный с требованием отстранить от должности премьер-министра Биньямина Нетаниягу в связи с "нарушением им договора о конфликте интересов".

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    Апелляция против закона о принципе неприемлемости будет рассматриваться в сентябре
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