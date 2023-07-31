12 сентября БАГАЦ соберется в полном составе для обсуждения закона об ограничении действия принципа крайней неприемлемости
В понедельник, 31 июля, Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) объявил, что 12 сентября соберется в полном составе (15 судей), чтобы обсудить утвержденный Кнессетом закон об ограничении действия принципа крайней неприемлемости (принципа разумности).
Это заседание будет проходить под председательством председателя Верховного суда Эстер Хайют. Впервые в истории БАГАЦа в обсуждении примут участие все 15 судей.
Как сообщалось ранее, в сентябре БАГАЦ также планирует рассмотреть апелляцию, поданную против решения министра юстиции Ярива Левина не созывать комиссию по назначению судей. Апелляция была подана партией "Еш Атид", "Движением за качество власти" и другими общественными организациями.
Кроме того, в сентябре БАГАЦ рассмотрит иск, поданный с требованием отстранить от должности премьер-министра Биньямина Нетаниягу в связи с "нарушением им договора о конфликте интересов".
Апелляция против закона о принципе неприемлемости будет рассматриваться в сентябре