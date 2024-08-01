Телохранитель, ликвидированный вместе с Ханийей, был командиром "Нухбы", причастным к гибели солдат

Вместе с главой политбюро Исмаилом Ханийей в Тегеране в ночь на 31 июля был уничтожен его телохранитель Уасим Абу Шаабан ("Абу Анас"). Сайт Ynet отмечает, что до получения должности телохранителя главаря ХАМАСа Абу Шаабан был одним из командиров боевиков "Нухбы" и участвовал в нападении на Нахаль-Оз 28 июля 2014 года, когда были убиты пять израильских военнослужащих.

Тогда, десять лет назад, во время проведения ЦАХАЛом антитеррористической операции "Нерушимая скала" в Газе группа боевиков "Нухбы" под командованием Абу Шаабана проникла через туннель в район кибуца Нахаль-Оз и атаковала израильских военнослужащих. Боевиками были убиты пять бойцов ЦАХАЛа: сержант Даниэль Кедми, сержант Баркаи Ишай Шор, сержант Саги Эрез, сержант Дор Дери, сержант Надав Реймонд (всем им было от 18 лет до 21 года).

Уасим Абу Шаабан также был телохранителем министра внутренних дел Палестинской автономии Саида Сиама (ХАМАС), который был ликвидирован ЦАХАЛом в январе 2009 года в Джабалии, на севере сектора Газы. В последние годы он постоянно находился в числе телохранителей Исмаила Ханийи и считался одним из самых близких к нему людей.