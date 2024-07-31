Названо имя телохранителя, убитого вместе с главарем ХАМАСа Исмаилом Ханийей в Тегеране

Террористическая организация ХАМАС опубликовала имя личного телохранителя главы политбюро этой террористической организации Исмаила Ханийи, который вместе с начальником был убит в Тегеране.

Это Уасим Абу Шаабан, обеспечивавший безопасность Ханийи и находившийся, по всей видимости, рядом со спальней, в которой тот спал.

Ранее иранское агентство Fars передало: Ханийя был убит в результате попадания ракеты, когда находился в специальном корпусе для ветеранов войны на севере Тегерана.