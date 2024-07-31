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Ближний Восток

Названо имя телохранителя, убитого вместе с главарем ХАМАСа Исмаилом Ханийей в Тегеране

время публикации: 31 июля 2024 г., 10:03 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 10:08
Уасим Абу Шаабан, обеспечивавший безопасность Ханийи
ХАМАС

Террористическая организация ХАМАС опубликовала имя личного телохранителя главы политбюро этой террористической организации Исмаила Ханийи, который вместе с начальником был убит в Тегеране.

Это Уасим Абу Шаабан, обеспечивавший безопасность Ханийи и находившийся, по всей видимости, рядом со спальней, в которой тот спал.

Ранее иранское агентство Fars передало: Ханийя был убит в результате попадания ракеты, когда находился в специальном корпусе для ветеранов войны на севере Тегерана.

Ближний Восток
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