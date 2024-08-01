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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 1 августа: удар по автомобилю в Аль-Бурейдже, шестеро убитых

время публикации: 01 августа 2024 г., 06:08 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 06:46
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 1 августа: снижение интенсивности боевых действий
Atia Mohammed/Flash90

В ночь на 1 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, интенсивность боевых действий, осуществляемых ЦАХАЛом в секторе Газы, резко снизилась. Было лишь несколько сообщений об ударах по целям.

Источники в Газе сообщали, что ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Шабат в районе Ат-Туфа, на востоке города Газа, есть раненые. Также сообщалось об одном убитом и нескольких раненых в результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по дому в северной части Нусейрата, в центре сектора.

Под утро в результате удара по автомобилю в районе Аль-Бурейджа были убиты шестеро мужчин.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 1 августа.

Израиль
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