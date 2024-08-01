Нетаниягу проводит совещание о перспективах заключения соглашения по заложникам

Канцелярия премьер-министра сообщила, что Биньямин Нетаниягу в настоящее время проводит совещание, касающееся перспектив заключения соглашения по заложникам.

В совещании участвуют координатор по делам похищенных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш, военный секретарь генерал-майор Роман Гофман и глава аппарата Цахи Браверман.

Участники этой встречи обсуждают, как ликвидация главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи может отразиться на перспективах заключения соглашения по освобождению заложников.