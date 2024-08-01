Биньямин Нетаниягу провел совещание по оценке работы Управления тылом

В четверг, 1 августа, премьер-министр Биньямин Нетаниягу совместно с министром внутренних дел Моше Арбелем провел углубленную оценку работы командования Управления тылом с начала войны до настоящего времени. Обзор ситуации представили командующий Управления тылом генерал-майор Рафи Мило и глава Национального управления по чрезвычайным ситуациям бригадный генерал Йорам Лардо.

По окончании совещания премьер-министр Нетаниягу заявил: "Сейчас я завершил визит в командование Управления тыла. Я впечатлен работой, которая была проделана до сих пор. И, конечно, нашей готовностью к тому, что предстоит.

Израиль находится на очень высоком уровне готовности к любому сценарию как в обороне, так и в нападении. Мы взыщем очень высокую цену за любой акт агрессии против нас с любой стороны.

После того, как позавчера мы ликвидировали главу штаба "Хизбаллы" Мухсена, сегодня поступило окончательное подтверждение ликвидации начальника штаба ХАМАСа Мухаммада Дэйфа. Дэйф несет ответственность за жуткую резню 7 октября, а также за множество кровавых терактов против граждан Израиля. В течение многих лет он был первым номером в списке террористов, разыскиваемых Израилем. Его ликвидация закрепляет установленный нами простой принцип: того, кто причиняет нам вред, мы бьем".

В совещании приняли участие глава СНБ Цахи Анегби, глава аппарата премьер-министра Цахи Браверман, военный секретарь премьер-министра генерал-майор Роман Гофман, гендиректор министерства главы правительства Йоси Шелли, гендиректор министерства внутренних дел Ронен Перец, начальник штаба Службы тыла бригадный генерал Лирон Донал, офицер оперативного отдела Службы тыла полковник Хай Роках, глава отдела народонаселения полковник Сарит Гершковиц, глава отдела защитного оборудования полковник Янив Вельфер.