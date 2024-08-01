ЦАХАЛ: уничтожена ракетная установка, из которой была обстреляна Галилея

Армия обороны Израиля сообщила, что после активации системы предупреждения на севере Израиля в 21:44 был зафиксирован запуск десятков ракет с территории Ливана. Часть ракет была перехвачена силами ПВО, другие упали на незастроенной местности.

Вскоре после этого обстрела самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по ракетной установки "Хизбаллы", с помощью которой был осуществлен обстрел.