Десятки ракет были запущены из Ливана в сторону населенных пунктов Галилеи
время публикации: 01 августа 2024 г., 21:44 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 22:13
В 21:43 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных или минометных обстрелах прозвучал в Гломи, Рон а-Никра, Бецет и других населенных пунктах, расположенных на границе с Ливаном.
Мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила, что десятки ракет были запущены с территории Ливана. Радиостанция "Кан Бет" передала, что силами ПВО было перехвачено около 15 ракет.
Сообщений о раненых или причиненном ущербе пока не поступало.
Информация уточняется.