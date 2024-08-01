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Израиль

Десятки ракет были запущены из Ливана в сторону населенных пунктов Галилеи

время публикации: 01 августа 2024 г., 21:44 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 22:13
Сигнал тревоги прозвучал в населенных пунктах на границе с Ливаном
Фото NEWSru.co.il

В 21:43 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных или минометных обстрелах прозвучал в Гломи, Рон а-Никра, Бецет и других населенных пунктах, расположенных на границе с Ливаном.

Мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила, что десятки ракет были запущены с территории Ливана. Радиостанция "Кан Бет" передала, что силами ПВО было перехвачено около 15 ракет.

Сообщений о раненых или причиненном ущербе пока не поступало.

Информация уточняется.

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