ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе одного из пропагандистов "Нухбы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе операции, проведенной совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК), был ликвидирован боевик "Нухбы", участник "резни 7 октября" Исмаил Гул.

По данным израильских спецслужб, ликвидированный боевик был специалистом по ведению пропагандистской работы в интернете и социальных сетях. Он снимал и распространял видео терактов против военнослужащих ЦАХАЛа. Он также обучал других тому, как документировать боевые действия для дальнейшей публикации в интернете.

Исмаил Гул был ликвидирован ударом с воздуха.

Днем ранее, 31 июля, телеканал "Аль-Джазира" объявил о гибели в секторе Газы своего корреспондента Исмаила Гула. По данным телеканала, Гул вместе с оператором возвращался от дома Исмаила Ханийи, когда по их автомобилю был нанесен удар. Вместе с корреспондентом погиб оператор. Телеканал обвинил Израиль в "хладнокровном убийстве" в рамках "хладнокровной кампании против журналистов телеканала и членов их семей с октября 2023 года".