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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе одного из пропагандистов "Нухбы"

время публикации: 01 августа 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 21:51
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе одного из пропагандистов "Нухбы"
Abed Rahim Khatib/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе операции, проведенной совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК), был ликвидирован боевик "Нухбы", участник "резни 7 октября" Исмаил Гул.

По данным израильских спецслужб, ликвидированный боевик был специалистом по ведению пропагандистской работы в интернете и социальных сетях. Он снимал и распространял видео терактов против военнослужащих ЦАХАЛа. Он также обучал других тому, как документировать боевые действия для дальнейшей публикации в интернете.

Исмаил Гул был ликвидирован ударом с воздуха.

Днем ранее, 31 июля, телеканал "Аль-Джазира" объявил о гибели в секторе Газы своего корреспондента Исмаила Гула. По данным телеканала, Гул вместе с оператором возвращался от дома Исмаила Ханийи, когда по их автомобилю был нанесен удар. Вместе с корреспондентом погиб оператор. Телеканал обвинил Израиль в "хладнокровном убийстве" в рамках "хладнокровной кампании против журналистов телеканала и членов их семей с октября 2023 года".

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