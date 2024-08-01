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Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Мы осуществили ликвидацию в Ливане, никаких других авиаударов мы не наносили"

время публикации: 01 августа 2024 г., 20:39 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 20:39
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с заявлением для прессы из "Кирии".

На фоне ожидания возможного удара со стороны Ирана, он сказал: "Мы постоянно проводим оценку ситуации. На данный момент нет никаких изменений в указаниях для населения. Однако мы держим руку на пульсе и слышим угрозы. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боевой готовности, мы готовы к любому сценарию".

На вопрос о ликвидации главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи в Тегеране, которую приписывают Израилю, он ответил: "Мы осуществили ликвидацию в Ливане, никаких других авиаударов на Ближнем Востоке мы не наносили. Не с помощью ракеты, ни с помощью беспилотника".

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