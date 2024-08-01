Штаб национальной безопасности призывает израильтян за границей проявлять осторожность

Штаб национальной безопасности опубликовал обращение к израильским гражданам, находящимся за границей, с призывом проявлять максимальную осторожность.

По сообщению Штаба, в связи с последними событиями Иран, "Хизбалла" и ХАМАС, в дополнение к другим террористическим организациям, сообщили о намерении осуществить акции возмездия за уничтожение главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи и главы боевого крыла организации Фуада Шукры (Аль-Хаджа Мухсина).

Таким образом, существует опасность, что террористы осуществят нападения на израильских граждан, находящихся за рубежом, а также на израильские и еврейские объекты за границей, такие как дипломатические представительства, синагоги и популярные среди израильтян туристические объекты.