Хасан Насралла: "Решение об ответном ударе принято, время и место выберут командиры на местах"

Лидер ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла выступил с речью на похоронах ликвидированного Израилем главы боевого крыла организации Фуада Шукры (Аль-Хаджа Мухсина).

Свое выступление Насралла начал с выражения соболезнований ХАМАСу в связи с ликвидацией главы политбюро этой террористической организации Исмаила Хании, после чего переключился на ликвидацию Шукры.

По словам Насраллы, Израиль атаковал жилой дом в Бейруте, а не военную базу. Он снова озвучил версию, согласно которой 12 детей на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе погибли от израильской противоракеты, а не "Хизбаллы" ("У нас хватило бы мужества признать это, если бы это была наша ошибка"), а целью обвинений в адрес организации была межконфессиональная рознь ("Благодаря решительной позиции лидеров друзов разногласия были устранены. Я благодарю политических и духовных лидеров друзов за их позицию и выражаю соболезнования семьям погибших в Мадждаль-Шамсе").

Лидер "Хизбаллы" подчеркнул, что "ликвидация лидеров не повлияет на сопротивление, и что давление, оказываемое на Иран и на членов оси сопротивления не сработает, пока не будет прекращена агрессия против Газы".

"Израиль и те, кто стоит за ним, должны ждать нашего ответа, который последует неминуемо. Решение о том, каким именно он будет – за командирами на местах в соответствии обстоятельствами и возможностями", - заявил он.