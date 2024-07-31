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Израиль

Нетаниягу выступил с заявлением для прессы после ликвидаций боевиков в Бейруте и Тегеране

время публикации: 31 июля 2024 г., 20:35 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 20:35
Нетаниягу выступил с заявлением для прессы после ликвидаций боевиков в Бейруте и Тегеране
Dana Kopel/POOL

После ликвидации террористов "Хизбаллы" и ХАМАСа в Бейруте и Тегеране глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением для прессы.

Нетаниягу сказал: как Израиль свел счеты с Фуадом Шукрой, так он поступит с любым, кто будет действовать против государства Израиля.

Нетаниягу отметил, что после ликвидации террориста в Бейруте, в адрес Израиля со всех сторон слышны угрозы. "Мы готовы к любому сценарию", – заявил он, пообещав, что каждый агрессор заплатит за свои действия высокую цену.

Нетаниягу добавил: "Еще в начале войны я говорил, что она будет долгой и нам потребуется терпение. Я повторяю это сейчас".

Израиль
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