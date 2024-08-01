Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 1 августа: операции в районе Шхема и около Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 1 августа действовали в Шхеме и около Шхема (в Урифе), около Рамаллы (в Бир-Зейте, Джафне, Кафр Нааме, Кубаре, Сильуаде).

Происходили столкновения. "Батальоны мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ) объявили, что обстреляли блокпост Салем к западу от Дженина, на севере Самарии.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 1 августа.

Источники в ПА сообщали, что израильские поселенцы подожгли автомобиль в Бани Наим, восточней Хеврона.