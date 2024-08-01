x
01 августа 2024
|
последняя новость: 18:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 августа 2024
|
01 августа 2024
|
последняя новость: 18:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция напоминает: въезд в контролируемую палестинцами "зону А" опасен для жизни

время публикации: 01 августа 2024 г., 16:47 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 16:47
Полиция напоминает: въезд в контролируемую палестинцами "зону А" опасен для жизни
Пресс-служба полиции Израиля

После нескольких чрезвычайных инцидентов, когда израильтяне намеренно или случайно проникали на территорию контролируемой палестинской автономией "зоны А", полиция опубликовала официальное предупреждение о недопустимости подобных поездок.

"В подобных случаях люди рискуют стать жертвами как уголовных преступлений (нападение, ограбление, кража), так и нападений на террористической почве вплоть до гибели", – напоминает полиция.

Напомним, некоторое время назад в Калькилии был убит житель Петах-Тиквы, поехавший в знакомый гараж для ремонта своей машины. Полиция упоминает также инцидент с двумя израильтянами, которые отправились в деревню Бейт-Сахур в поисках угнанного автомобиля и инцидент с двумя израильтянами, машина которых была подожжена, когда они случайно заехали на территорию "зоны А" возле Шхема.

Въезд в "зону А" может быть связан с ошибкой в навигации или незнанием дорог в районе. Заглушаемые сигналы навигационных программ в связи с военными действиями также осложняют ситуацию. Полиция, тем не менее, напоминает, что навигационные программы предлагают вариант, исключающий возможность въезда в опасные места.

Перед "зоной А" установлены большие красные знаки, разъясняющие, почему движение в данном направлении опасно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июля 2024

Дома убийц Амнона Мохтара в Калькилии размечены для сноса
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2024

Полиция напоминает: израильтянам запрещено без особого разрешения находиться в "зоне А"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2024

На 60-й трассе в Иудее задержан водитель из Хеврона, разогнавший автомобиль до 206 км/ч
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 января 2024

В Самарии обнаружен туннель с выходом в пустующем доме. ЦАХАЛ "ведет проверку"