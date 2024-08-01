Полиция напоминает: въезд в контролируемую палестинцами "зону А" опасен для жизни

После нескольких чрезвычайных инцидентов, когда израильтяне намеренно или случайно проникали на территорию контролируемой палестинской автономией "зоны А", полиция опубликовала официальное предупреждение о недопустимости подобных поездок.

"В подобных случаях люди рискуют стать жертвами как уголовных преступлений (нападение, ограбление, кража), так и нападений на террористической почве вплоть до гибели", – напоминает полиция.

Напомним, некоторое время назад в Калькилии был убит житель Петах-Тиквы, поехавший в знакомый гараж для ремонта своей машины. Полиция упоминает также инцидент с двумя израильтянами, которые отправились в деревню Бейт-Сахур в поисках угнанного автомобиля и инцидент с двумя израильтянами, машина которых была подожжена, когда они случайно заехали на территорию "зоны А" возле Шхема.

Въезд в "зону А" может быть связан с ошибкой в навигации или незнанием дорог в районе. Заглушаемые сигналы навигационных программ в связи с военными действиями также осложняют ситуацию. Полиция, тем не менее, напоминает, что навигационные программы предлагают вариант, исключающий возможность въезда в опасные места.

Перед "зоной А" установлены большие красные знаки, разъясняющие, почему движение в данном направлении опасно.