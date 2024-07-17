Дома убийц Амнона Мохтара в Калькилии размечены для сноса

Военнослужащие ЦАХАЛа и сотрудники ШАБАКа провели разметку домов двух террористов, ответственных за убийство 67-летнего Амнона Мохтара из Петах-Тиквы. Напомним, Амнон Мохтар был убит 22 июня в Калькилии.

Кроме того, в рамках ночной антитеррористической операции в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии были задержаны десять разыскиваемых за террористическую деятельность, конфисковано оружие.

Напомним, Амнон Мохтар был владельцем овощного ларька на городском рынке и в течение многих лет покупал овощи в Калькилии, где многие продавцы его знали. Он был убит рано утром 22 июня.

После его убийства полиция в очередной раз опубликовала напоминание:израильтянам запрещено без особого разрешения находиться в "зоне А" – на территориях, полностью контролируемых палестинской администрацией.

В заявлении руководства полиции сказано: "В последнее время мы стали свидетелями множества случаев проникновения израильских граждан в "зону А", находящуюся под контролем палестинской администрации. Вход в эти районы запрещен законом для граждан Государства Израиль и может стоить человеческих жизней, как это произошло в последние дни. Многие израильтяне сознательно въезжают в эти районы с целью шоппинга, торговли, ремонта своих автомобилей и т. д., рискуя при этом своей жизнью и часто подвергаясь нападениям, грабежам, кражам, а также становясь объектами террористических нападений. Иногда въезд на эти территории может быть вызван ошибкой в ​​навигации или незнанием дорог Иудеи и Самарии. Поэтому проезд в запрещенную зону отмечен красным и четким знаком, разъясняющим, что движение в этом направлении следует избегать. Следует учитывать, что путешествие по территориям Иудеи и Самарии требует особой бдительности и внимания к маршруту путешествия. Кроме того, водители, использующие различные навигационные приложения, могут выбрать вариант, предотвращающий въезд в опасные места, но, тем не менее, этот вариант не является заменой бдительности и обращения внимания на красные предупреждающие знаки".