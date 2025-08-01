В течение недели в Иудее и Самарии конфискованы около 30 единиц оружия
время публикации: 01 августа 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 14:30
ЦАХАЛ, полиция и ШАБАК сообщают, что на этой неделе в Иудее и Самарии в ходе ряда операции в арабских деревнях были конфискованы около 30 единиц оружия.
Операции проводились в Анабте, Ар-Раме, Удле и других населенных пунктах.
Среди конфискованного оружия два пистолета-пулемета "Карл Густав" ("Карло"), охотничье ружье и др.
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