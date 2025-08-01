В течение недели в Иудее и Самарии конфискованы около 30 единиц оружия

ЦАХАЛ, полиция и ШАБАК сообщают, что на этой неделе в Иудее и Самарии в ходе ряда операции в арабских деревнях были конфискованы около 30 единиц оружия.

Операции проводились в Анабте, Ар-Раме, Удле и других населенных пунктах.

Среди конфискованного оружия два пистолета-пулемета "Карл Густав" ("Карло"), охотничье ружье и др.