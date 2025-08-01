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Израиль

В течение недели в Иудее и Самарии конфискованы около 30 единиц оружия

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 01 августа 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 14:30
В течение недели в Иудее и Самарии конфискованы около 30 единиц оружия
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ, полиция и ШАБАК сообщают, что на этой неделе в Иудее и Самарии в ходе ряда операции в арабских деревнях были конфискованы около 30 единиц оружия.

Операции проводились в Анабте, Ар-Раме, Удле и других населенных пунктах.

Среди конфискованного оружия два пистолета-пулемета "Карл Густав" ("Карло"), охотничье ружье и др.

Израиль
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