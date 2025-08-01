Глава МИД Израиля осудил российские удары по Киеву

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил 1 августа: "Я осуждаю российские удары по жилым кварталам Киева, которые привели к огромным и трагическим человеческим жертвам. Выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления многочисленным пострадавшим".

"Я только что разговаривал с секретарём посла Израиля в Украине, чей дом также пострадал от этих атак", – сообщил Саар.

"Мы призываем к прочному и стабильному миру, который обеспечит безопасность Украины", – заявил министр иностранных дел Израиля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве завершили все поисково-спасательные работы после массированного удара РФ 31 июля, официально подтверждена гибель более 30 человек. "Все поисково-спасательные работы завершены. К сожалению, по состоянию на сейчас известно о 31 погибшем, среди них пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Мои соболезнования родным и близким погибших. Ранены 159 человек, 16 из них – дети. Все сейчас получают необходимую медицинскую помощь. Спасибо спасателям, полицейским, врачам, медсестрам, коммунальщикам – всем, кто сейчас помогает людям. Это очень важно", – говорится в телеграм-канале президента Украины.

Напомним, что около недели назад глава МИД Израиля Гидеон Саар находился с визитом в Киеве. Тогда он заявил: "Мы осуждаем российские удары по гражданскому населению. Мы призываем к прочному и длительному миру, который гарантирует безопасность Украины. Израиль поддерживает Украину и ее народ".

Предшественник Саара на посту министра Эли Коэн в ходе своего визита в Украину в 2023 году, избегал упоминать Россию. Однако в ходе визита в Берлин в том же году он все же выступил с осуждением России в связи с вторжением в Украину.