Война и коалиция, 20 лет "размежевания". Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

В апреле 2000 года в Белом доме президент США Билл Клинтон проводил традиционный ужин с представителями ведущих СМИ. "Президент – уникальный глава государства. Вероятно он единственный президент западной страны, который знает, что такое ШАС". За окном была весна 2000 года, на горизонте уже маячили контуры решающих шагов на переговорах с палестинскими арабами, и хотя о Кемп-Дэвидской конференции речь еще не шла, но запах коалиционной грозы был острым, и американцы всеми силами хотели помочь Эхуду Бараку сохранить коалицию. Усилия эти успехом не увенчались, и через несколько недель Эли Ишай и его партия вышли из правительства.

Когда в конце июля 2025-го специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф находился на пути в Израиль, в политических кругах прошел слух, согласно которому американский гость взвешивает возможность встречи с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и с министром финансов Бецалелем Смотричем. Можно, конечно, предположить, что он хочет поддержать их в трудный час, когда им закрыт въезд в Нидерланды, однако логичнее предположить, что речь идет о приближении к окончанию войны, и Виткофф хочет быть уверен, что правые не готовят сюрпризы.

Тем временем, ультраортодоксальные партии, в первую очередь ШАС, отчаянно сигнализируют, что готовы, более того, хотят вернуться в коалицию, несмотря на то, что в последние дни были разосланы более 50 тысяч повесток призывникам-харедим.

Тем временем в коалиции продолжают активные поиски неприятностей. На этой неделе был завершен процесс назначения депутата Ханоха Мильвицкого на должность временного главы финансовой комиссии Кнессета. Депутат Мильвицки приятный в общении и неглупый человек. Есть лишь одна проблема: он подозревается в сексуальных преступлениях. С точки зрения юридической, Мильвицки находится под крылом презумпции невиновности, однако в Израиле презумпция невиновности для депутатов – это формальность, и отношение к Мильвицкому соответствующее.

На этой же неделе окончательно или почти окончательно выяснилось, что уволить юридического советника правительства не получится, и с Гали Баарав-Миара придется работать. Разумеется, насколько юридический советник позволит.

Война и коалиция: приближение развязки

Это была плохая неделя с точки зрения отношений между руководством коалицией и правыми партиями. Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир не были приглашены для участия в совещании, на котором приняли решение о расширении и повышении интенсивности поставок гуманитарной помощи в сектор Газы. Объяснение, которое представили приближенные премьер-министра, согласно которому это было сделано из уважения к религиозным чувствам министров, ведь совещание проходило в шаббат, звучит, мягко говоря, не слишком убедительно. Смотрич и Бен-Гвир входят в состав военно-политического кабинета и не раз принимали участие в совещаниях в шаббат. На сей раз, кто-то решил, и можно предположить – кто, обойтись без Смотрича и Бен-Гвира, которые без сомнения стали бы критиковать, возможно даже публично, намерения премьер-министра.

Но раздражение на правом фланге вызвано не только отстранением от принятия решений. Смотрич и Бен-Гвир возмущены и самим фактом расширения гуманитарной помощи сектору Газы. Особенно это болезненно для Бнецалеля Смотрича, который едва ли не на ТАНАХе клялся, что "ни крошки муки" в Газу более не въедет. Сейчас, когда на Газу в прямом смысле слова с неба валится мука, и не только, Смотрич срочно ищет объяснения. Но его и Бен-Гвира в большей степени заботит вопрос – "что дальше". Будет ли сделка? Будет ли новая фаза войны, и как следствие оккупация Газы и разгром ХАМАСа. На все эти вопросы ответов пока нет, но от этого они не становятся менее актуальными и важными.

Тревога на правом фланге усиливается еще и на фоне волны заявлений международных лидеров о готовности или намерении признать "палестинское государство". Одна из теорий, циркулирующих в настоящий момент, заключается в том, что Нетаниягу получит от Трампа контроль над Газой после переселения примерно половины населения взамен на создание "палестинского государства" в Иудее им Самарии. В партии "Ционут Датит" уже заявили, что победа над ХАМАСом в Газе не может быть достигнута за счет "стратегических уступок в Иудее и Самарии". Нетаниягу продолжает маневрировать в надежде на то, что момент, когда придется выбирать между Орит Струк и Стивом Виткоффом, настанет как можно позже.

Вечером 31 июля, после встречи Виткоффа с премьер-министром Израиля было опубликовано заявление от имени "высокопоставленного источника", отметившего, что на фоне отказа ХАМАСа идти на поэтапную сделку, стороны склоняются к необходимости идти на сделку по освобождению всех заложников, разоружение ХАМАСа и демилитаризацию Газы". Этот план может реализовываться в самой различной форме, однако, судя по всему, он далек от пожеланий правых. Слово "аннексия", которое целую неделю было на слуху, вновь затихает, во всяком случае, на сцене.

Нетаниягу придется в ближайшие дни уделить немало внимания "политическому хозяйству". Он прекрасно умеет это делать, возможно лучше, чем кто бы то ни было. Позвонить обиженному депутату, побеседовать, отложив все дела, с разгневанным министром. Всю эту серую политическую работу Нетаниягу делает как само собой разумеющееся. Кстати, по мнению многих, именно на этом, а не на "квасном" в больницах в Песах, рухнуло правительство в 2022 году. У Нафтали Беннета не было желания уделять много своего времени Идит Сильман. Результат не замедлил последовать.

Если Нетаниягу решится на далекоидущие шаги (а без них, складывается впечатление, не обойтись), ему придется найти способ "продать" эти шаги правым, или убедить их в том, что эти шаги не лишают Израиль "полной победы". Задача может оказаться не из легких. Нескольких комиссий, которые предоставил Нетаниягу правым партиям в качестве распределения наследства, оставшегося от ультраортодоксов, может не хватить для умиротворения Смотрича и Бен-Гвира. Тем более, что отсутствие ультраортодоксов в коалиции, судя по всему, станет краткосрочным.

Ультраортодоксы: по пути в коалицию мимо призывных повесток

На этой неделе ШАС и "Яадут а-Тора" сделали с практической точки зрения очень странное заявление. Они пообещали поддержать "любое соглашение" (читай – сделку) по освобождению заложников. Однако на голосовании в правительстве ШАС и "Яадут а-Тора" не смогут помочь Нетаниягу, так как они его покинули. На рассмотрение Кнессета такое соглашение выноситься не будет. Неясно, о какой именно поддержке говорят ультраортодоксы, и единственное логичное объяснение: эти заявления – по сути просьба принять их обратно в правительство.

Нетаниягу, естественно, не против расширить коалицию, однако он не хочет сталкиваться с кризисами каждый день, а до тех пор, пока не принят закон о призыве, вялотекущий кризис почти неизбежен. На данном этапе неясно, что происходит с законом о призыве, но, судя по всему, несмотря на отстранение от должности Юлия Эдельштейна, законопроект не продвинулся. В коалиции понимают, что провести законопроект, который будет приемлем для ШАС и "Яадут а-Тора" с одной стороны и для Верховного суда с другой, почти невозможно. А значит надо тянуть время, насколько возможно. Судя по намекам "харедим", они это тоже поняли, и прощупывают дорогу обратно к столу правительства. Очень может быть, что Нетаниягу будет заинтересован вернуть "харедим", тем более, что они гораздо более лояльны, вернее сговорчивы, чем правые партии.

Тем временем, армия начала рассылку десятков тысяч повесток для призывников-ультраортодоксов в связи с решением БАГАЦа и фактической отменой действовавшего ранее правила, согласно с которому призывники получали отсрочку. Сами по себе повестки мало на что влияют, без связи с тем, сколько повесток направлены – пять тысяч или 53 тысячи. Однако на сей раз, в армии заявляют, что намерены не просто рассылать повестки, но и предпринимать активные действия в отношении дезертиров. Несколько операций по задержанию уклонистов могут вновь накалить обстановку в отношениях между коалицией и ультраортодоксальными партиями.

Назначение Мильвицкого и ответ Солбергу: все как всегда

С юридической точки зрения, нет и не может быть никаких проблем с назначением Ханоха Мильвицкого на должность временного (или даже постоянного) главы финансовой комиссии Кнессета. Он не только не признан виновным, ему даже не предъявлено обвинительное заключение, и, судя по некоторым публикациям, правоохранительные органы выражают сомнения в том, что это вообще произойдет. Однако идя на назначение подозреваемого в сексуальных преступлениях на пост главы одной из наиболее престижных и влиятельных комиссий, коалиция идет на скандал, причем не только внутрипарламентский. "Ликуд" и без того страдает от имиджа партии, изобилующей людьми, имеющими сложные отношения с правоохранительными органами. Назначение Мильвицкого демонстрирует готовность "Ликуда" жить с этим имиджем и не страдать по этому поводу, принимая в расчет возможные электоральные последствия. Оппозиция, безусловно, не упустит шанса всласть покритиковать "Ликуд" за это назначение, даже если Мильвицкому не предъявят обвинений.

На этой неделе, судя по всему, была поставлена точка на попытке правительства сменить юридического советника правительства. Заместитель главы Верховного суда Ноам Солберг предложил правительству продолжать процесс увольнения в рамках ныне действующих правил. Это означает возвращение вопроса на рассмотрение комиссии по отбору, которую возглавляет бывший председатель Верховного суда Ашер Грунис. Для того, чтобы эта комиссия могла работать, в ее состав должен войти бывший министр юстиции или бывший юридический советник правительства. Ярив Левин направил ответное письмо судье Солбергу, в котором честно признал, что ни один бывший глава минюста и ни один экс-юридический советник не согласился поддержать предложение об увольнении Гали Баарав-Миары. По сути это означает, что Левин отклонил предложение Солберга. На следующей неделе на заседании правительства состоится голосование, и министры в очередной раз примут решение об увольнении Гали Баарав-Миары. После этого будет подан иск в БАГАЦ, и, скорее всего, суд заблокирует процесс из-за отказа вернуть дело в "комиссию Груниса". Как и ожидалось, Гали Баарав-Миара останется на своем посту.

Вечером 2 августа начнется пост Девятого ава. На его исходе 20 лет назад началась реализация плана одностороннего размежевания с сектором Газы. Декларированной целью этого плана было прекратить прямое соприкосновение с жителями Газы, и, как ожидаемое следствие, повысить уровень безопасности и уменьшить масштабы террора. Сегодня, 20 лет спустя, солдаты ЦАХАЛа воюют в секторе, и, по словам бывшего начальника генштаба Бени Ганца, те, кто учатся сегодня в девятом классе, еще будут воевать в секторе. Мало кто возьмется утверждать, что размежевание достигло целей, которые ставились, и остался единственный вопрос, тот вопрос, который был написан на плакате, установленном в центре небольшого поселка Шират а-Ям, разрушенного 18 августа 2005 года. "Зачем?"