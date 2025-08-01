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Израиль

МИД: представительство Израиля в ОАЭ откроется после Девятого ава

МИД
ОАЭ
время публикации: 01 августа 2025 г., 16:05 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 16:05
МИД: представительство Израиля в ОАЭ откроется после Девятого ава
Фото NEWSru.co.il

Министерство иностранных дел сообщило, что представительство Израиля в Объединенных арабских Эмиратах откроется после Девятого ава (Тиша бе-Ав), которое в этом году начинается 2 августа и заканчивается вечером 3 августа.

Днем ранее израильские СМИ передали, что часть сотрудников представительства Израиля в ОАЭ получили указание вернуться в Израиль в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности.

Это стало известно после того, как несколькими часами ранее совет национальной безопасности внес уточнения в ранее опубликованное предупреждение об опасности поездок и пребывания в ОАЭ. Уточнение было обусловлено пониманием того, что иранские террористические организации, ХАМАС, "Хизбалла" и "Глобальный джихад" активизируют усилия по нанесению ущерба Израилю. Их мотивация к осуществлению актов возмездия после операции "Народ как лев" возрастает, усиливается антиизраильское и пропалестинское подстрекательство после начала операции "Железные мечи" и в результате пропагандистской кампании ХАМАСа о голоде в Газе.

Поскольку опыт показывает, что террористические организации часто концентрируют свои усилия в соседних странах, СНБ уточняет информацию о возможности осуществления терактов против израильских и еврейских объектов в ОАЭ, особенно в еврейские праздники и по субботам.

СНБ уже давно установил 3-й уровень опасности для поездок в ОАЭ и рекомендовал воздержаться от необязательных поездок. Поэтому израильтянам настоятельно рекомендуется тщательно взвесить целесообразность поездки в эту страну.

Израильская система безопасности поддерживает тесный контакт с властями и службами безопасности по всему миру для предотвращения террористических угроз в отношении израильтян и евреев за рубежом.

Если вы подверглись угрозе со стороны террористических элементов в иностранном государстве, рекомендуется в первую очередь уведомить местные службы безопасности и позвонить на горячую линию СНБ по телефону: 02-666-7444.

Израиль
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