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Израиль

СНБ ужесточил рекомендации по поездкам и пребыванию в Объединенные Арабские Эмираты

ОАЭ
время публикации: 31 июля 2025 г., 21:42 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 21:42
СНБ ужесточил рекомендации по поездкам и пребыванию в Объединенные Арабские Эмираты
AP Photo/Kamran Jebreili

Совет национальной безопасности внес уточнения в ранее опубликованное предупреждение об опасности поездок в Объединенные Арабские Эмираты.

Уточнение обусловлено пониманием того, что иранские террористические организации, ХАМАС, "Хизбалла" и "Мировой джихад" активизируют усилия по нанесению ущерба Израилю. Их мотивация к осуществлению актов возмездия после операции "Народ как лев" возрастает, усиливается антиизраильское и пропалестинское подстрекательство после начала операции "Железные мечи" и в результате пропагандистской кампании ХАМАСа о голоде в Газе.

Поскольку опыт показывает, что террористические организации часто концентрируют свои усилия в соседних странах, СНБ уточняет информацию о возможности осуществления терактов против израильских и еврейских объектов в ОАЭ, особенно в еврейские праздники и по субботам.

Следует напомнить, что СНБ уже давно установил 3-й уровень опасности для поездок в ОАЭ и рекомендовал воздержаться от необязательных поездок. Поэтому настоятельно рекомендуется тщательно взвесить целесообразность поездки в эту страну.

В связи с этим СНБ советует строго соблюдать следующие рекомендации.

Израильская система безопасности поддерживает тесный контакт с властями и службами безопасности по всему миру для предотвращения террористических угроз в отношении израильтян и евреев за рубежом.

Если вы подверглись угрозе со стороны террористических элементов в иностранном государстве, рекомендуется в первую очередь уведомить местные службы безопасности и позвонить на горячую линию СНБ по телефону: 02-666-7444.

Израиль
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