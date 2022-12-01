В ходе спецоперации ликвидированы лидеры "Дженинской бригады"
В ночь на четверг, 1 декабря, израильские военные провели широкомасштабную операцию в лагере беженцев Дженин. Сообщается о ликвидации нескольких террористов и задержании ряда разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности.
Во время проведения операции произошла ожесточенная перестрелка. Было множество пострадавших с палестинской стороны. В больницы доставлены раненые.
Рано утром 1 декабря "Дженинская бригада" – дженинское подразделение "Бригад Аль-Кудса", военного крыла "Исламского джихада" – объявила о гибели двух своих командиров: 26-летнего Мухаммада Аймана ас-Саади "Абу аль-Ямэна" и 27-летнего Наима Джамаля Зубайди.
Сведений о пострадавших с израильской стороны не поступало. Комментарии ЦАХАЛа будут опубликованы позже.
Как сообщалось ранее, вечером 30 ноября боевики обстреляли еврейский поселок Шакед, расположенный к западу от Дженина в северной Самарии. Судя по имеющейся информации, огонь велся со стороны арабской деревни Тура аш-Шаркия. Сведений о пострадавших не поступало.
Поселок Шакед находится в нескольких километрах к северу от арабской деревни Яабад, где днем 30 ноября происходили ожесточенные столкновения между боевиками и израильскими военными, в ходе которых один боевик был убит, многие были ранены.
ПИЦ: боевики обстреляли еврейский поселок в северной Самарии
В деревне Яабад задержан разыскиваемый террорист. Минздрав ПА сообщает об убитом и раненых
Источники: израильские военные проводят операцию в Яабаде: один убитый, есть раненые