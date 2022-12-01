adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
11 - 18°
Тель-Авив:
13 - 22°
Эйлат:
16 - 27°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.414 ₪ 3.567 ₪
Иерусалим:
11 - 18°
Тель-Авив:
13 - 22°
Эйлат:
16 - 27°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Против геев и гоев: Маоз обещает отменить прайд в Иерусалиме и ужесточить проверки

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Против геев и гоев: Маоз обещает отменить прайд в Иерусалиме и ужесточить проверки
    Flash90

    Глава партии "Ноам" Ави Маоз в развернутом интервью сайту "Олам Катан" заявил, что позаботится об отмене гей-парада в Иерусалиме. Сам иерусалимский прайд Маоз назвал "публичной демонстрацией мерзости и блуда".

    "Прежде всего нужно отменить парад гордости в Иерусалиме. Я позабочусь о том, чтобы его отменить. Это стыд и позор. Я вам прямо говорю. В коалиционных соглашениях этого нет, но я не скрываю, что хотел бы его отменить. Публичная демонстрация мерзости и блуда! В еврейском государстве!", – заявил Маоз в интервью.

    adv_11 incontent_1

    Будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягу после публикации интервью с Маозом заявил следующее: "Парад гордости в Иерусалиме будет проходить как раньше. Возглавляемое мной правительство не будет ущемлять права ЛГБТ-сообщества и защитит права каждого гражданина Израиля. Мы позаботимся о взаимоуважении всех граждан Израиля и улучшении жизни каждого израильтянина – в этом наша задача".

    adv_12 m_ar_1

    Маоз также прокомментировал в интервью свое назначение куратором организации "Натив", которая занимается, в частности, проверками еврейства потенциальных репатриантов из стран бывшего СССР.

    "Существует проблема с подделкой документов у тех, кто подлежат закону о возвращении, но не являются евреями. Я намерен ужесточить проверки на еврейство и проверки на право на возвращение", – заявил Маоз.

    adv_13 incontent_2

    Депутат пообещал в интервью, что транспорта по субботам в Израиле не будет, а что касается ремонтных работ по субботам, то их можно "поручить гоям".

    adv_14 m_ar_2

    Напоследок Маоз прокомментировал свое требование упразднить в ЦАХАЛе отдел генштаба по гендерным вопросам, назвав это "самым важным для безопасности Израиля".

    adv_15 article_dw_desk
    adv_16 article_dw_mobile
    adv_17 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Декабря 2022
    Ави Маоз получит контроль над отделом минпроса по внешним программам
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 Ноября 2022
    "Гаарец": Ави Маоз будет контролировать отдел по связям правительства с неправительственными организациями
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Ноября 2022
    Партия "Ноам" будет контролировать деятельность бюро по связям "Натив"
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    15:04 Франция и парламентская ассамблея NATO поддержали создание трибунала по расследованию преступлений России
    14:37 Против геев и гоев: Маоз обещает отменить прайд в Иерусалиме и ужесточить проверки
    13:53 Длинная гора проснулась. Фоторепортаж со склонов вулкана Мауна-Лоа
    13:51 Обезврежена посылка с взрывчаткой, адресованная премьер-министру Испании
    13:14 Лидером демократов в Конгрессе впервые стал афроамериканец – сторонник Израиля Хаким Джеффрейс
    12:46 Ави Маоз получит контроль над отделом минпроса по внешним программам
    12:44 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 281-й день войны
    12:27 В Иране застрелен мужчина, который праздновал поражение в матче с американцами
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5