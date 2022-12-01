Против геев и гоев: Маоз обещает отменить прайд в Иерусалиме и ужесточить проверки

Глава партии "Ноам" Ави Маоз в развернутом интервью сайту "Олам Катан" заявил, что позаботится об отмене гей-парада в Иерусалиме. Сам иерусалимский прайд Маоз назвал "публичной демонстрацией мерзости и блуда".

"Прежде всего нужно отменить парад гордости в Иерусалиме. Я позабочусь о том, чтобы его отменить. Это стыд и позор. Я вам прямо говорю. В коалиционных соглашениях этого нет, но я не скрываю, что хотел бы его отменить. Публичная демонстрация мерзости и блуда! В еврейском государстве!", – заявил Маоз в интервью.

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Будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягу после публикации интервью с Маозом заявил следующее: "Парад гордости в Иерусалиме будет проходить как раньше. Возглавляемое мной правительство не будет ущемлять права ЛГБТ-сообщества и защитит права каждого гражданина Израиля. Мы позаботимся о взаимоуважении всех граждан Израиля и улучшении жизни каждого израильтянина – в этом наша задача".

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Маоз также прокомментировал в интервью свое назначение куратором организации "Натив", которая занимается, в частности, проверками еврейства потенциальных репатриантов из стран бывшего СССР.

"Существует проблема с подделкой документов у тех, кто подлежат закону о возвращении, но не являются евреями. Я намерен ужесточить проверки на еврейство и проверки на право на возвращение", – заявил Маоз.

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Депутат пообещал в интервью, что транспорта по субботам в Израиле не будет, а что касается ремонтных работ по субботам, то их можно "поручить гоям".

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Напоследок Маоз прокомментировал свое требование упразднить в ЦАХАЛе отдел генштаба по гендерным вопросам, назвав это "самым важным для безопасности Израиля".