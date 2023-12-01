Освобождена из плена ХАМАСа седьмая группа заложников
Все восемь заложников, освобожденных на седьмом этапе сделки по обмену заложниками и заключенными, находятся на территории Израиля. Самой младшей из освобожденных – 17 лет, самой старшей – 41 год.
Израильские СМИ начали сообщать имена освобождаемых заложников, которых удалось опознать по видео, поступающим из сектора Газы (эта информация пока не подтверждена официально, так как все освобожденные должны пройти процесс идентификации на израильской территории):
Айша АЛЬ-ЗИАДНА, 17 лет, из Рахата
Билаль АЛЬ-ЗИАДНА, 21 год, из Рахата
Нили МАРГАЛИТ, 41 год, Нир-Оз
Шани ГОРЕН, 29 лет, Нир-Оз
Илана ГРИЦЕВСКИ, 30 лет, гражданка Мексики, Нир-Оз
Сапир КОЭН, 29 лет, похищена из Нир-Оза вместе с семьей своего друга Александра Труфанова
Мия ШЕМ, 21 год, из Шохама, фестиваль около Реим
Амит СУСАНА, 40 лет
Две заложницы, Мия ШЕМ и Амит СУСАНА, которые удерживались боевиками ХАМАСа на севере сектора Газы, были освобождены раньше остальных. Они после всех формальных процедур доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне.
Процесс передачи остальных заложников начался около 23:00, за час до формального окончания времени сделки.
До последнего момента было неясно, сколько заложников будут освобождены на этом этапе. Ранее руководство террористической организации ХАМАС объявило, что вечером 30 ноября из плена будут освобождены десять израильтян, в их числе двое с российским гражданством. Таким образом ХАМАС дал понять, что продолжает выражать "дань уважения" президенту РФ Владимиру Путину. Представитель ХАМАСа заявил агентству France-Presse, что все десять заложников живы. Но в седьмой группе освобождаемых нет обладателей российского гражданства. Таким образом, подтвердилась информация из израильских источников, согласно которой, ХАМАС готов отпустить только восемь заложников-израильтян (женщин и несовершеннолетних), а не десять, как было вчера, так как накануне были отпущены две гражданки России (Ирина Татти и Елена Труфанова), которые являлись также гражданками Израиля.
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