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Израиль

Житель юга Израиля обвинен в распространении детской порнографии, в том числе фото его дочери

Прокуратура
Расследование
время публикации: 01 декабря 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 12:13
Житель юга Израиля обвинен в распространении детской порнографии, в том числе фото его дочери
Пресс-служба полиции Израиля

35-летнему жителю юга Израиля предъявлены обвинения непристойные действиях в отношении собственной семилетней дочери, а также в создании, хранении и публикации детской порнографии.

Согласно обвинительному заключению, выдвинутому киберотделом прокуратуры, обвиняемый редактировал фотографии своей дочери с помощью бота Telegram, преобразуя ее обычные фотографии в "обнаженные", а также фотографировал гениталии своей дочери во время поездок на автомобиле, пока она спала.

Судя по данным следствия, обменивался такими фото- и видеоматериалами или продавал их.

На мобильных телефонах и компьютере обвиняемого хранились сотни файлов, классифицируемых как детская порнография.

Прокуратура попросила суд вынести решение об аресте обвиняемого до окончания судебного разбирательства против него.

Израиль
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