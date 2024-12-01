Житель юга Израиля обвинен в распространении детской порнографии, в том числе фото его дочери

35-летнему жителю юга Израиля предъявлены обвинения непристойные действиях в отношении собственной семилетней дочери, а также в создании, хранении и публикации детской порнографии.

Согласно обвинительному заключению, выдвинутому киберотделом прокуратуры, обвиняемый редактировал фотографии своей дочери с помощью бота Telegram, преобразуя ее обычные фотографии в "обнаженные", а также фотографировал гениталии своей дочери во время поездок на автомобиле, пока она спала.

Судя по данным следствия, обменивался такими фото- и видеоматериалами или продавал их.

На мобильных телефонах и компьютере обвиняемого хранились сотни файлов, классифицируемых как детская порнография.

Прокуратура попросила суд вынести решение об аресте обвиняемого до окончания судебного разбирательства против него.