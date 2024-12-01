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Израиль

Бен-Гвир: "Нетаниягу более чем раньше открыт идее стимулировать эмиграцию арабов"

Газа
Биньямин Нетаниягу
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 01 декабря 2024 г., 11:55 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 12:04
Бен-Гвир: "Нетаниягу более чем раньше открыт идее стимулировать эмиграцию арабов"
Olivier Fitoussi/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир дал интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

Помимо прочего, он рассказал, что продолжает попытки убедить премьер-министра согласиться с его идеей "стимулирования добровольной эмиграции арабов из Газы".

"Я продолжаю действовать в этом направлении и должен сказать, что премьер-министр проявляет большую чем раньше открытость к этой идее", – сказал Бен-Гвир.

Он прокомментировал и вопрос о переговорах по сделке с ХАМАСом. "Те условия, о которых сегодня идет речь, совершенно неприемлемы для меня", – сказал он. "Премьер-министр очень не хочет, чтобы "Оцма Иегудит" покинула правительство", – добавил Итамар Бен-Гвир.

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