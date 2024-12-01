ЦАХАЛ: среди террористов, ликвидированных в Дженине, был убийца Йонатана Дойча

ЦАХАЛ объявил, что в Дженине были ликвидированы четыре террориста, среди них 31-летний Уаэль Лахлуш из Кабатии, убивший 11 августа 2024 года в районе перекрестка Мехола, на пересечении 90-й и 578-й трасс (Иорданская долина) 23-летнего жителя Бейт-Шеана Йонатана Дойча, еще один человек был тогда ранен. Террористы скрылись; один из них позже был задержан, организаторы ликвидированы, то Лахлуша разыскать сразу не смогли.

Вместе с Лахлушем были ликвидированы еще трое террористов, причастных к обстрелам населенных пунктов в районе Гильбоа.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что в последние месяцы Лахлуш вербовал новых боевиков для совершения терактов против израильтян.

На месте ликвидации террористов были найдены оружие и амуниция.