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Израиль

Мотивом поджога пиццерии стало отсутствие в ассортименте пиццы для веганов

Полиция
Пожары
время публикации: 01 декабря 2024 г., 17:40 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 17:40
Мотивом поджога пиццерии стало отсутствие в ассортименте пиццы для веганов
Пресс-служба полиции Израиля

Житель Нетании был арестован в конце минувшей недели по подозрению во взломе и поджоге пиццерии. Как сообщает пресс-служба полиции, мотивом для совершения этого преступления стало отсутствие в ассортименте заведения молочных продуктов для веганов.

Расследование было начато после получения заявления о проникновении со взломом в местную пиццерию и о поджоге, причинившем материальный ущерб владельцам заведения. Сотрудники полиции заметили подозрительного человека, который пытался убежать с места происшествия, при задержании у него обнаружили бензин и спички.

Полиция подозревает, что мотивом для совершение преступления стало недовольство подозреваемого, жителя Нетании в возрасте около 40 лет, отсутствием альтернативных молочным продуктов в ассортименте пиццерии, вследствие чего продукция заведения не подходит для веганов.

После допроса подозреваемый был помещен под стражу, полиция намерена попросить психиатрическое освидетельствование поджигателя.

Израиль
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