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Израиль

В районе Рамаллы выявлен магазин, торговавший оружием и военной амуницией

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
Полиция
время публикации: 01 декабря 2024 г., 10:05 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 10:15
В районе Рамаллы выявлен магазин, торговавший оружием и военной амуницией
Пресс-служба полиции Израиля

Силы ЦАХАЛа и израильской полиции провели операцию в районе Рамаллы, осуществив обыск в магазине, где продавались оружие, средства связи и военная амуниция.

Арестован 27-летний житель Палестинской автономии, который находился в этом магазине и пытался скрыться.

При обыске в магазине и на его складах были найдены и конфискованы: армейская униформа, разгрузочные жилеты, камуфляжное снаряжение, ножи, перцовые баллончики, фонарики, наколенники, страйкбольные стволы, бинокли, рации и т.д.

В официальном сообщении по поводу проведенной операции отмечается, что в последние недели наблюдается рост использования боевиками, действующими против ЦАХАЛа, военной формы и разгрузочных жилетов.

Израиль
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