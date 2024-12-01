В районе Рамаллы выявлен магазин, торговавший оружием и военной амуницией

Силы ЦАХАЛа и израильской полиции провели операцию в районе Рамаллы, осуществив обыск в магазине, где продавались оружие, средства связи и военная амуниция.

Арестован 27-летний житель Палестинской автономии, который находился в этом магазине и пытался скрыться.

При обыске в магазине и на его складах были найдены и конфискованы: армейская униформа, разгрузочные жилеты, камуфляжное снаряжение, ножи, перцовые баллончики, фонарики, наколенники, страйкбольные стволы, бинокли, рации и т.д.

В официальном сообщении по поводу проведенной операции отмечается, что в последние недели наблюдается рост использования боевиками, действующими против ЦАХАЛа, военной формы и разгрузочных жилетов.