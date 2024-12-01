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Израиль

"Кан": полиция не смогла собрать улики против советника Нетаниягу

Полиция
Расследование
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 01 декабря 2024 г., 09:36 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 09:51
"Кан": полиция не смогла собрать улики против советника Нетаниягу
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция не смогла собрать улики против Йонатана Уриха, советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу, сообщает "Кан" со ссылкой на слова высокопоставленного источника в правоохранительных органах.

Урих является подозреваемым по делу об утечке секретных документов. Советника премьера дважды допрашивали, а полиция получила разрешение на конфискацию мобильного телефона Уриха.

Это было сделано после того, как в переписке Эли Фельдштейна, главного фигуранта дела, были найдены свидетельства того, что именно Урих помог Фельдштейну установить связь со Сруликом Эйнхорном, который, в свою очередь, помог опубликовать секретный документ в издании Bild.

В то же время, по мнению следователей, нет достаточных улик против Уриха, которые позволили бы предъявить ему обвинительное заключение. Окончательное решение по этому поводу будет принимать государственный прокурор Амит Исман.

Израиль
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