"Кан": полиция не смогла собрать улики против советника Нетаниягу

Полиция не смогла собрать улики против Йонатана Уриха, советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу, сообщает "Кан" со ссылкой на слова высокопоставленного источника в правоохранительных органах.

Урих является подозреваемым по делу об утечке секретных документов. Советника премьера дважды допрашивали, а полиция получила разрешение на конфискацию мобильного телефона Уриха.

Это было сделано после того, как в переписке Эли Фельдштейна, главного фигуранта дела, были найдены свидетельства того, что именно Урих помог Фельдштейну установить связь со Сруликом Эйнхорном, который, в свою очередь, помог опубликовать секретный документ в издании Bild.

В то же время, по мнению следователей, нет достаточных улик против Уриха, которые позволили бы предъявить ему обвинительное заключение. Окончательное решение по этому поводу будет принимать государственный прокурор Амит Исман.