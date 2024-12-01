Ливанская сторона сообщает о новых обстрелах на юге страны со стороны ЦАХАЛа

Lebanese News Agency сообщает, что до полудня 1 декабря ЦАХАЛ выпустил три снаряда по целям в районах Абель Саки, Марджаюн, Аль-Хиам, также была слышна пулеметная стрельба.

Ранее другие ливанские источники сообщали о взрывах в районе Аль-Хиама.

Власти Ливана обвиняют ЦАХАЛ в многочисленных нарушениях режима прекращения огня.

Отметим, что речь идет о деревнях из числа 60 деревень, куда доступ местному населению пока запрещен ЦАХАЛом. Предупредительный огонь ведется время от времени, чтобы не допустить проникновения мирных граждан и боевиков в запретную зону.