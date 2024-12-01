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Израиль

Ливанская сторона сообщает о новых обстрелах на юге страны со стороны ЦАХАЛа

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 01 декабря 2024 г., 13:03 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 13:07
Ливанская сторона сообщает о новых обстрелах на юге страны со стороны ЦАХАЛа
AP Photo/Leo Correa

Lebanese News Agency сообщает, что до полудня 1 декабря ЦАХАЛ выпустил три снаряда по целям в районах Абель Саки, Марджаюн, Аль-Хиам, также была слышна пулеметная стрельба.

Ранее другие ливанские источники сообщали о взрывах в районе Аль-Хиама.

Власти Ливана обвиняют ЦАХАЛ в многочисленных нарушениях режима прекращения огня.

Отметим, что речь идет о деревнях из числа 60 деревень, куда доступ местному населению пока запрещен ЦАХАЛом. Предупредительный огонь ведется время от времени, чтобы не допустить проникновения мирных граждан и боевиков в запретную зону.

Израиль
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