Ливанская сторона сообщает о новых обстрелах на юге страны со стороны ЦАХАЛа
время публикации: 01 декабря 2024 г., 13:03 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 13:07
Lebanese News Agency сообщает, что до полудня 1 декабря ЦАХАЛ выпустил три снаряда по целям в районах Абель Саки, Марджаюн, Аль-Хиам, также была слышна пулеметная стрельба.
Ранее другие ливанские источники сообщали о взрывах в районе Аль-Хиама.
Власти Ливана обвиняют ЦАХАЛ в многочисленных нарушениях режима прекращения огня.
Отметим, что речь идет о деревнях из числа 60 деревень, куда доступ местному населению пока запрещен ЦАХАЛом. Предупредительный огонь ведется время от времени, чтобы не допустить проникновения мирных граждан и боевиков в запретную зону.