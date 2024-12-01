Галант против Яалона: "Не позорь свое военное прошлое"

Бывший министр обороны Йоав Галант подверг резкой критике бывшего министра обороны Моше Яалона.

Накануне в интервью Democrat-tv Моше Яалон заявил, что Израиль проводит политику этнических чисток в северной части сектора Газы. "Нас сейчас тащат в сторону оккупации, аннексии, этнической чистки – посмотрите на то, что происходит в северной части сектора, если хотите назовите это трансфером – и в сторону создания еврейских поселений", – сказал Яалон. "Нет Байт-Хануна, нет Байт-Лахии, сейчас действуем в Джабалии. По сути, это очищение территории от арабов", – добавил он.

Бывший министр обороны Йоав Галант в своем аккаунте в микроблоге X написал: "Слова Яалона – это ложь, оказывающая помощь врагам Израиля. Я вблизи видел солдат и командиров ЦАХАЛа в тот час, когда возглавлял эту тяжелую войну против ХАМАСа, "Хизбаллы" и Ирана. ЦАХАЛ действует в соответствии с самыми строгими и высокими нормами, которые можно реализовать в рамках тяжелейшей войны, навязанной нам. Приказы, которые отдаются солдатам, всегда соответствуют закону и духу армии. Я советую Моше Яалону не позорить свое военное прошлое, изучить факты, отказаться от своих слов и извиниться перед военнослужащими ЦАХАЛа".

Вскоре после этого Моше Яалон заявил в эфире "Кан", что не отказывается от своих слов. "Я говорю от имени командиров и солдат, которые воюют в северной части сектора Газы. Там совершаются военные преступления, и я полностью отвечаю за свои слова. Солдат ставят в ситуацию, когда их жизни угрожает опасность, и они совершают действия, за которые против них будут поданы иски в Международный суд в Гааге. Я только предупреждаю об этом", – сказал он.

Отметим, что заявления Яалона цитируются сегодня многими арабскими, иранскими и турецкими СМИ.