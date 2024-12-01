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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 1.12.2024: операции в Сальфите, около Тубаса и Шхема

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 01 декабря 2024 г., 07:00 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 07:01
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 1.12.2024: операции в Сальфите, около Тубаса и Шхема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 1 декабря действовали в Сальфите, около Тубаса (в Акабе), около Шхема (в Бурине, Байте), около Рамаллы (в Аль-Мугайире), около Бейт-Лехема (в Артасе), в Иерихоне (в лагере Айн Султан).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 1 декабря.

Израиль
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