Внимание, розыск: пропала 45-летняя Шули Авихазер из Йерухама

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 45-летней Шули Авихазер, жительницы Йерухама. В последний раз ее видели утром 30 ноября возле больницы в Тель а-Шомере.

Приметы пропавшей: рост 1.60, темные волосы, короткая стрижка. Нет информации об одежде.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6543444.