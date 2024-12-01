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Израиль

Внимание, розыск: пропала 45-летняя Шули Авихазер из Йерухама

Полиция
Розыск
время публикации: 01 декабря 2024 г., 19:26 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 19:26
Внимание, розыск: пропала 45-летняя Шули Авихазер из Йерухама
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 45-летней Шули Авихазер, жительницы Йерухама. В последний раз ее видели утром 30 ноября возле больницы в Тель а-Шомере.

Приметы пропавшей: рост 1.60, темные волосы, короткая стрижка. Нет информации об одежде.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6543444.

Израиль
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