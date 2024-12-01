Исраэль Кац отменил призыв активиста "Ахим ле-Нешек" на резервистскую службу

Министр обороны Исраэль Кац распорядился отменить запланированный призыв на резервистскую службу одного из лидеров движения "Ахим ле-Нешек" ("Братья по оружию") Эяля Навэ, пояснив, что "человек, призывавший к массовому уклонению и отказу от службы, недостоин готовить следующее поколение бойцов ЦАХАЛа".

Ранее журналист Амит Сегаль сообщил, что командование ЦАХАЛа месяц назад заморозило призыв на резервистскую службу организатора массового уклонения от службы в "Саерет Маткаль" одного из лидеров "Ахим ле-Нешек" рона Шрефа, и при этом призвал на ту же службу его соратника Эяля Навэ.

Как известно, Шреф и Навэ в ходе протестов против судебной реформы призывали к отказничеству от резервистской службы, подчеркивая, что не стоит идти служить даже в случае войны с "Хизбаллой".