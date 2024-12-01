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Израиль

Троим болельщикам "Маккаби Хайфа" за вандализм запретили два месяца появляться на играх

Футбол
Полиция
время публикации: 01 декабря 2024 г., 07:49 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 07:55
Троим болельщикам "Маккаби Хайфа" за вандализм запретили два месяца появляться на играх
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала для допроса трех подозреваемых в акции вандализма в туалете на футбольном стадионе в Петах-Тикве после игры с участием команды "Маккаби Хайфа".

Задержанные, молодые люди 16-18 лет, подозреваются в том, что нанесли в туалете надписи "ACAB 1312" ("All Cops Are Bastards", "Все полицейские – ублюдки", цифрами указаны номера первых букв этих слов в алфавите) и "MHFC" ("Maccabi Haifa Football Club").

В итоге задержанным было запрещено в течение 60 дней появляться на играх команды "Маккаби Хайфа".

Израиль
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