Троим болельщикам "Маккаби Хайфа" за вандализм запретили два месяца появляться на играх

Полиция задержала для допроса трех подозреваемых в акции вандализма в туалете на футбольном стадионе в Петах-Тикве после игры с участием команды "Маккаби Хайфа".

Задержанные, молодые люди 16-18 лет, подозреваются в том, что нанесли в туалете надписи "ACAB 1312" ("All Cops Are Bastards", "Все полицейские – ублюдки", цифрами указаны номера первых букв этих слов в алфавите) и "MHFC" ("Maccabi Haifa Football Club").

В итоге задержанным было запрещено в течение 60 дней появляться на играх команды "Маккаби Хайфа".