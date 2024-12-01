Источники: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели на юге Ливана, двое убитых

Утром 1 декабря ливанские источники сообщили, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели в деревне Раб ат-Талатин в провинции Набатия на юге Ливана. Заявлено о двух убитых. Ливан обвиняет Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня.

Отметим, что деревня Раб ат-Талатин, расположенная в непосредственной близости от границы Израиля, в числе еще 60 населенных пунктов, была названа ЦАХАЛом местом, куда пока запрещено возвращаться. ЦАХАЛ заявлял: гражданским лицам запрещено перемещаться к югу от условной линии, соединяющей десять ливанских населенных пунктов у границы с Израилем. Как подчеркивалось в заявлении, те, кто будут перемещаться к югу от этой линии, подвергнут себя опасности.