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Израиль

Источники: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели на юге Ливана, двое убитых

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 декабря 2024 г., 07:03 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 07:12
Источники: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели на юге Ливана, двое убитых
AP Photo/Leo Correa

Утром 1 декабря ливанские источники сообщили, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели в деревне Раб ат-Талатин в провинции Набатия на юге Ливана. Заявлено о двух убитых. Ливан обвиняет Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня.

Отметим, что деревня Раб ат-Талатин, расположенная в непосредственной близости от границы Израиля, в числе еще 60 населенных пунктов, была названа ЦАХАЛом местом, куда пока запрещено возвращаться. ЦАХАЛ заявлял: гражданским лицам запрещено перемещаться к югу от условной линии, соединяющей десять ливанских населенных пунктов у границы с Израилем. Как подчеркивалось в заявлении, те, кто будут перемещаться к югу от этой линии, подвергнут себя опасности.

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