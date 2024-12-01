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Израиль

Изнасилование 13-летней в "карантинном" отеле: Верховный суд увеличил наказание

Сексуальное насилие
Верховный суд/БАГАЦ
Прокуратура
время публикации: 01 декабря 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 12:12
Изнасилование 13-летней в "карантинном" отеле: Верховный суд увеличил наказание
Avshalom Sassoni/Flash90

Верховный суд принял апелляционную жалобу прокуратуры и увеличил срок наказания Ярину Шерфу по делу об изнасиловании 13-летней девочки в "карантинном" отеле в Яффо в 2021 году. Согласно новому приговору, Шерф должен отбыть 8 лет в тюрьме.

Напомним, что 11 марта 2021 года прокуратура предъявила обвинения Ярину Шерфу, жителю юга страны, по делу о жалобе на изнасилование 13-летней девочки в "карантинном" отеле в Яффо. Шерфу не были предъявлены обвинения в изнасиловании. Прокуратура обвинила его в запрещенном вступлении в интимные отношение по обоюдному согласию. Шерф также обвиняется в сексуальных домогательствах, угрозах и нападении. 25 марта того же года после серии консультаций прокуратура приняла решение предъявить Шерфу обвинения в изнасиловании.

Следствием было установлено, что Ярин Шерф зашел в гостиничный номер, где находилась девочка, несмотря на ее протесты, а затем силой принудил ее к сексу. Сам подозреваемый утверждал, что девочка была не против секса и утверждала, что ей уже 16 лет (то есть достигнут "возраст согласия").

Первоначально Ярин Шерф был приговорен к 6,5 годам лишения свободы.

Израиль
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