Минздрав ПА: двое убитых в ходе столкновений с военными около Дженина
время публикации: 01 декабря 2024 г., 14:55 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 14:57
Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о двух убитых в ходе столкновений с израильскими военными в Сире, к югу от Дженина.
Судя по сообщениям палестинских источников, операция в Сире проводится примерно с 8 утра.
Ранее ЦАХАЛ сообщал, что был нанесен авиаудар по группе террористов в Дженине. В результате авиаудара были уничтожены четверо боевиков, наблюдение за которыми велось в течение длительного времени.