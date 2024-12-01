Минздрав ПА: двое убитых в ходе столкновений с военными около Дженина

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о двух убитых в ходе столкновений с израильскими военными в Сире, к югу от Дженина.

Судя по сообщениям палестинских источников, операция в Сире проводится примерно с 8 утра.

Ранее ЦАХАЛ сообщал, что был нанесен авиаудар по группе террористов в Дженине. В результате авиаудара были уничтожены четверо боевиков, наблюдение за которыми велось в течение длительного времени.