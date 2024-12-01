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Израиль

Министры утвердили законопроект, допускающий передачу секретных документов премьер-министру

Законы
Правительство
время публикации: 01 декабря 2024 г., 14:29 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 15:12
Министры утвердили законопроект, допускающий передачу секретных документов премьер-министру
Chaim Goldberg/Flash90

Межминистерская комиссия по законодательству утвердила законопроект, получивший название "закон Фельдштейна".

Речь идет о законопроекте, согласно которому военнослужащие, а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) будут освобождены от уголовной ответственности в случае передачи секретных документов премьер-министру, министру обороны или главе комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

В ходе заседания представители прокуратуры категорически возражали против этого законопроекта. "Премьер-министр имеет доступ ко всем секретным документам. Вся необходимая информация доносится до него в установленном порядке", – заявили представители военной прокуратуры.

Министр юстиции Ярив Левин ("Ликуд") заявил в свою очередь, что селективное обеспечение законности является одной из наиболее серьезных проблем в Израиле. "Мы являемся свидетелями драконовских норм в отношении одних и полного попустительства в отношении других, например отказывающихся призываться в ЦАХАЛ", – заявил он.

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