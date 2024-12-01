Фрагмент ракеты при отражении атаки из Йемена упал в поселке Цур-Адаса, причинен ущерб
время публикации: 01 декабря 2024 г., 10:32 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 10:43
Фрагменты йеменской баллистической ракеты, сбитой, как заявлял ЦАХАЛ, за пределами воздушного пространства Израиля, упали в поселке Цур-Адаса, к юго-западу от Иерусалима, примерно в 30 км от границы с Иорданией.
Сирена тревоги "Цева адом" в этом поселке, в отличие от многих других населенных пунктов центра Израиля, во время отражения атаки не звучала.
Местные власти сообщают, что фрагмент ракеты упал в районе парка развлечений "Кешет", был причинен незначительный ущерб.
Причина, по которой тревога в Цур-Адасе не сработала, изучается ЦАХАЛом.