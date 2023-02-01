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    В Израиле

    СМИ: сирена в Сдероте прозвучала во время церемонии поминовения девушки, убитой "касамом" 18 лет назад

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    СМИ: сирена в Сдероте прозвучала во время церемонии поминовения девушки, убитой
    Moshe Shai/FLASH90     СМИ: сирена в Сдероте прозвучала во время церемонии поминовения девушки, убитой
    Сайт жертв террора

    По информации радиостанции "Кан Бет", сирена, предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Сдероте, когда там проходила церемония поминовения Эллы Абукасис, погибшей 18 лет назад во время обстрела из Газы.

    На церемонии кроме родных девушки и ее друзей присутствовал мэр Сдерота Алон Давиди и раввин Яаков Давид Ифарген.

    По данным радиостанции, женщина, получившая травмы по дороге в бомбоубежище, возвращалась домой с этой церемонии.

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    В 2005 году 17-летняя Элла Абукасис возвращалась домой из отделения "Бней-Акивы" вместе с 10-летним братом. Когда прозвучал сигнал тревоги, Элла закрыла брата своим телом и погибла. Ее брат практически не пострадал.

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