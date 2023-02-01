СМИ: сирена в Сдероте прозвучала во время церемонии поминовения девушки, убитой "касамом" 18 лет назад
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По информации радиостанции "Кан Бет", сирена, предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Сдероте, когда там проходила церемония поминовения Эллы Абукасис, погибшей 18 лет назад во время обстрела из Газы.
На церемонии кроме родных девушки и ее друзей присутствовал мэр Сдерота Алон Давиди и раввин Яаков Давид Ифарген.
По данным радиостанции, женщина, получившая травмы по дороге в бомбоубежище, возвращалась домой с этой церемонии.
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В 2005 году 17-летняя Элла Абукасис возвращалась домой из отделения "Бней-Акивы" вместе с 10-летним братом. Когда прозвучал сигнал тревоги, Элла закрыла брата своим телом и погибла. Ее брат практически не пострадал.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Февраля 2023
Над Сдеротом перехвачена ракета, запущенная из сектора Газы
Над Сдеротом перехвачена ракета, запущенная из сектора Газы
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