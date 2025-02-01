Премьер-министр Биньямин Нетаниягу записал обращение к освобожденным сегодня заложникам

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу записал короткое обращение к освобожденным сегодня заложникам. Текст обращения приводит канцелярия премьера.

"Офер, Ярден, Кит, как же хорошо видеть вас дома! Вместе со всеми гражданами Израиля и многими людьми по всему миру, моя жена и я были глубоко тронуты увидеть вас среди нас.

Ранее на неделе, в ходе предыдущего этапа, мы четко дали понять, что не примем нарушений соглашения. Мы настаивали и добились того, чтобы освобождение троих наших заложников произошло на неделю раньше.Также, после кадров, которые мы все увидели позавчера, мы потребовали безопасного выхода наших заложников на следующих этапах.

Как вы увидели сегодня – эта твердая позиция себя оправдала. Послание было передано, принято и выполнено. Израиль ожидает, что все последующие этапы также будут проведены безопасно.

Граждане Израиля, за последние две недели нам удалось освободить 13 наших заложников, а также пятерых граждан Таиланда, которых также удерживал ХАМАС. В эти часы все наши мысли о Шири, Ариэле и Кфире Бибас и обо всех наших заложниках, живых и погибших, которые еще не вернулись домой.

Продолжим решительно действовать, чтобы вернуть их в Израиль и достичь всех целей войны. С божьей помощью, сделаем и добьемся успеха".