Еще трое заложников вернулись в Израиль

1 февраля ХАМАС освободил еще трех заложников: Офера Кальдерона (54), Шмуэля Кита Сигала (65) и Ярдена Бибаса (35). Они были в плену террористов 484 дня.

Заложники были переданы "Красному Кресту" в двух местах: в районе Хан-Юниса и в порту Газы. "Церемонии" их освобождения заметно отличались: если в Хан-Юнисе территория была оцеплена сотнями боевиков, то в порту среди террористов свободно перемещались рядовые зрители, женщины и дети. При этом сама передача заложника в порту была обставлена с большей "пышностью": сотрудникам "Красного Креста" дали подписать некие "документы" и только затем террористы вывели из машины Шмуэля Кита Сигала. Его поддерживали под руки, он выглядел истощенным.

Офер Кальдерон и Ярден Бибас выглядят нормально.

Оказавшись на территории Израиля, все освобожденные заложники, в сопровождении военнослужащих ЦАХАЛа, прибыли сначала в специальный пункт приема на границе с сектором Газы, возле Реим, где встретились с ближайшими членами семьи. Затем они были доставлены в больницы "Ихилов" и "Шиба".

Сведения о заложниках, выходящих на свободу 1 февраля 2025 года

Офер Кальдерон (54) – гражданин Израиля и Франции, проживал в кибуце Нир-Оз с женой и четырьмя детьми. 7 октября 2023 года был захвачен террористами в заложники вместе с двумя детьми – Саар (16) и Эрез (12) были освобождены в ноябре 2023 года в рамках первой сделки с ХАМАСом. Жена Офера, Адас, смогла спастись, спрятавшись в комнате-убежище. Их 19-летний сын Ротем также спасся, спрятавшись в такой комнате. Их 21-летняя дочь Гая в это время была в Тель-Авиве. Бабушка детей Офера и их кузина – Кармела Дан (80) и Ноя Дан (13) – были убиты террористами. Их тела нашли 19 октября 2023 года.

Шмуэль Кит Сигал (65) – гражданин Израиля и США, проживал в кибуце Кфар-Аза. 7 октября 2023 года был захвачен террористами в заложники вместе со своей женой Авивой (63). При похищении Шмуэлю сломали ребра и прострелили руку. Авива Адриана Сигал была освобождена в ноябре 2023 года в рамках первой сделки с ХАМАСом.

Ярден Бибас (35) – гражданин Израиля, проживал в кибуце Нир-Оз с женой и двумя маленькими детьми Шири, Ариэлем и Кфиром. 7 октября 2023 года был захвачен террористами в заложники вместе с женой и детьми. На момент похищения детям (в СМИ их часто называют "рыжиками") было четыре года и девять месяцев, их матери Шири – 32 года. Родители Шири, Йосеф и Маргит Сильверман, также жившие в Нир-Озе, были убиты террористами. Позже ХАМАС заявлял, что Шири и ее дети погибли на юге сектора Газы в результате удара ЦАХАЛа. Официальных сведений о судьбе Шири, Ариэля и Кфира пока не публиковалось.

Освобождение заложников 30 января 2025 года

30 января восемь заложников, которых террористы удерживали в Газе 482 дня, вернулись в Израиль. Освобождены трое израильтян – 21-летняя Агам Бергер, 29-летняя Арбель Иехуд и 80-летний Гади Мозес. На свободу вышли пять граждан Таиланда: Таенна Понгсак, Сатхиан Суваннахан, Сриаун Ватчара, Саэтао Банават и Румнао Сурасак.

Агам Бергер была освобождена террористами ХАМАСа в районе Джабалии, на севере сектора Газы. Остальные заложники были освобождены в районе Хан-Юниса, на юге сектора.

Освобожденных заложников доставили в разные больницы, где их встречали близкие. Агам Бергер – в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве, Арбель Иехуд – в "Шибе" в Тель а-Шомере, Гади Мозес – в "Ихилов" в Тель-Авиве. Пятеро граждан Таиланда размещены в медицинском центре "Шамир – Асаф а-Рофэ" в Беэр-Яакове. Состояние всех освобожденных заложников удовлетворительное.

Заложники, удерживаемые террористами в Газе

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года террористы похитили 251 человека. По состоянию на 1 февраля 2024 года 79 заложников находятся в плену у ХАМАСа в Газе: 76 заложников с 7 октября 2023 года и 3 заложника с 2014 года. Их них – не менее 50 похищенных нет в живых, их тела удерживаются ХАМАСом в Газе (включая Адара Голдина, похищенного в 2014 году).

Освобождены/спасены/найдены мертвыми 167 человек: четверо израильтян освобождены и одна военнослужащая спасена бойцами ЦАХАЛ до 24 ноября 2023 года; 81 израильтянин и 24 иностранца освобождены в рамках сделки с ХАМАСом с 24 по 30 ноября 2023 года; 16 похищенных убиты в плену ХАМАСа и их тела были найдены и эвакуированы бойцами ЦАХАЛа; трое похищенных случайно убиты огнем ЦАХАЛа; в рамках спецоперации 12 февраля 2024 года силы безопасности спасли в Рафиахе двух заложников; в ходе спецоперации в Нусейрате 8 июня 2024 года были спасены четверо заложников. 27 августа был спасен еще один заложник. 31 августа были найдены тела шести убитых заложников. 4 декабря тело еще одного заложника доставили в Израиль. В январе в Израиль было доставлено тело Орона Шауля, убитого в Газе в 2014 году. В январе 2025 года в рамках сделки по обмену были освобождены 15 заложников.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

Террористы, выходящие 1 февраля на свободу в обмен на заложников

От девяти до 18 террористов, освобождаемых в ходе очередного этапа обмена пленными, были приговорены в пожизненным срокам.

Среди них Шади Амури – один из организаторов теракта на перекрестке Мегиддо, около Афулы, где 5 июня 2002 года начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с автобусом, следовавшим по 850-му маршруту. 17 человек погибли, около 40 получили ранения.

Ахмад Асалим – боевик ФАТХа, который принимал участие в совершении теракта в августе 2002 года на 60-м шоссе, где были убиты супруги Ави (29) и Авиталь (26) Валенски. Их трехлетний сын Игаль был тяжело ранен. Авиталь была на шестом месяце беременности.